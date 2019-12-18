Москва, , 15:42 — REGNUM Оценить качество дорожных работ жители России смогут с помощью нового приложения «Госуслуги. Дороги». 17 декабря приложение представили на заседании проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» под председательством вице-премьера Максима Акимова, сообщает Минтранс РФ.

Приложение доступно в магазинах Apple Store и Google Play. По словам Акимова, его уже скачали более 2 тыс. человек. Для выставления оценки и комментария необходимо пройти авторизацию через портал «Госуслуги».

"При реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам принципиальна нужна обратная связь с людьми. На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей — негативна она или позитивна», — пояснил Акимов.

Сейчас в приложении доступны данные о дорогах. включенных в программу нацпроекта на 2019 год во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Зеленым отмечены участки, где ремонт выполнен и оплачен, желтым — где работы еще ведутся, серым — участки, где планируется ремонт.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Минтрансе назвали лидеров в России по реализации мероприятий дорожного нацпроекта. В их число вошли Белгородская, Самарская, Пензенская, Томская, Новгородская, Мурманская, Ивановская области, а также Удмуртия и Чечня. В ведомстве отмечали, что в 70 регионах работы или полностью завершены, или находятся в финальной стадии.