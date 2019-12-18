Москва, , 15:46 — REGNUM Встречи с инвесторами в феврале 2020 года планирует провести компания «Газпром». Они пройдут в США и Великобритании, уточнили 18 декабря в компании.

«День инвестора в 2020 году планируется провести в Нью-Йорке — 11 февраля и Лондоне — 13 февраля», — сообщили в Газпроме ТАСС.

В 2019 году компания также провела две встречи с инвесторами. Дни инвестора состоялись в феврале в Сингапуре и Гонконге при участии топ-менеджеров Газпрома и представителей дочерних компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме утвердили проект новой редакции дивидендной политики. За три года госкорпорация должна выйти на уровень выплат дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности.

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