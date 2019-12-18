Москва, , 15:42 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил надежду, что работа по реализации национальных проектов в 2020 году будет более успешной, чем в этом. Об этом глава правительства заявил на заключительном заседании Государственной думы в осеннюю сессию.

По его словам, это «действительно сложная работа и нужно было и подготовиться, и определенную рутину преодолеть, и инерцию преодолеть».

"Надеюсь, что в следующем году эта работа будет даже более успешной, чем в этом году», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Счетной палаты, объёмы освоенных средств по нацпроектам по итогам 2019 года получаются достаточно скромными: лидером стал нацпроект «Здравоохранение» с уровнем 67,5%, затем следует «Наука» — 66,2%, «Демография» — 65%, и «Культура» с уровнем 64,7%.

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