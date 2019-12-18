Сеул, , 15:45 — REGNUM Южнокорейский профсоюз KIA Motors организовал «частичную» забастовку. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, решение о забастовке было принято сегодня, 18 декабря, после заседания Комитета по спорам, проведенного на заводе Сохари в Кванмёне.

Известно, что в рамках забастовки, 18 декабря, члены профсоюза сократят рабочий день на два часа, а 19 декабря — на четыре часа.

Отмечается, что забастовка профсоюза состоится спустя пять дней после оглашения предварительного соглашения о повышении заработной платы, с которым 56% профсоюза было не согласно.

В случае не решения вопроса до 20 декабря срок окончания забастовки будет продлён.