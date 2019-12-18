Нижний Новгород, , 15:27 — REGNUM В рамках национального проекта «Культура» в Нижегородской области в 2020 году отроются три модельные библиотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Модельные библиотеки — это не просто хранилища с возможность получить книгу во временное пользование, это многофункциональный центр с мультимедийным оборудованием, возможностью высокоскоростного доступа в интернет и выходом на Национальную электронную библиотеку.

Новые библиотеки будут отрыты на базе Центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской библиотеки в Чкаловске и Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района.

По словам губернатора Глеба Никитина, благодаря нацпроекту фонды двух крупнейших библиотек области пополнились более 11 тыс. новых изданий. Также в рамках проекта «Цифровая культура» продолжается оцифровка книг.

ИА REGNUM напоминает, первая модельная библиотека в регионе открылась 12 декабря в Выксе. Здесь установили мультимедийное оборудование, организовали сенсорную комнату, пополнили книжный фонд. До конца года откроются еще две таких библиотеки в Дзержинске и в Гагино.