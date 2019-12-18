Москва, , 15:24 — REGNUM В России в ноябре 2019 года отмечен резкий спад выдачи новых кредитных карт. Выдано 0,82 млн карт, что меньше на 30,1%, чем в ноябре 2010 года (1,18 млн), сообщали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Читайте также: Более 8 млн новых кредитных карт выдано в РФ с начала 2019 года

Серьезная динамика снижения выдачи новых кредитных карт отмечен в Нижегородской (-38,0%), Оренбургской (-35,8%) и Кемеровской (-35,5%) областях.

Самое большое количество новых выданных кредитных карт отмечено в ноябре в Москве (54 тыс. ед.), Московской области (40,9 тыс. ед.) и Краснодарском крае (33,4 тыс. ед.).

Как сообщало ИА REGNUM, в России за восемь месяцев 2019 года выдано 8,05 млн новых кредитных карт. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года (7,11 млн).

Ранее в сюжете: Количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,5%