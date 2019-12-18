Киев, , 15:27 — REGNUM По итогам ноября 2019 года украинские автолюбители чаще всего покупали автомобили французского бренда Renault. Об этом 18 декабря сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период французскому автопроизводителю удалось реализовать 1840 моделей на Украине, что почти в два раза больше результата прошлого года (+99%).

Вторую строчку занимает японская марка Toyota. Машины этого бренда в ноябре предпочли 1260 покупателей из Украины. Это на 79% больше прошлогоднего уровня продаж. Стоит отметить, что суммарно доля этих двух брендов составляет 35% от всего местного авторынка.

Тройку лидеров замыкает корейская марка KIA. Дилеры этой компании продали 750 машин, что на 22% превышает прошлогодний результат.

Четвёртое и пятое места в рейтинге самых популярных автокомпаний на Украине по итогам ноября соответственно занимают Volkswagen (600 ед.; +63%) и Skoda (510 ед.; — 10%).

Напомним, по итогам октября текущего года на автомобильном рынке Украины было продано на 25% больше новых легковых автомобилей, чем год назад.

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