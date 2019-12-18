Токио, , 15:27 — REGNUM В Японии продолжают фиксировать отток туристов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Национальной туристической организации Японии (JNTO).

Согласно опубликованным данным, в ноябре 2019 года Японию посетили 205 тыс. граждан Южной Кореи, что на 65,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июне туристический поток из Южной Кореи в Японию сократился на 7,6%, в августе — на 48%, в сентябре — на 58,1%, в октябре — на 65,5%.

Специалисты JNTO отмечают, что это третий низкий показатель с 2003 года. Наибольший отток туристов, посещающих Японию, был зафиксирован в 2011 году после Великого Восточно-японского землетрясения.

В период с января по ноябрь текущего года Японию посетили 53 366 000 граждан Южной Кореи, что на 22,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем общее число иностранцев, посетивших Японию в ноябре, также сократилось на 0,4%, до 2 441 000 человек, а в период с января по ноябрь — на 2,8%, до 29 355 700 человек.