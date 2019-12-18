Калининград, , 15:18 — REGNUM В Калининградской области в 2019 году в общем будет построено 940 тыс. квадратных метров жилья, что превысит прошлогодний показатель, который составил 916 тыс. квадратных метров, сообщает сегодня, 18 декабря, пресс-служба регионального правительства.

За январь-ноябрь 2019 года строительными организациями введено в эксплуатацию 1 692 дома на 10 983 квартиры общей площадью 751 тыс. кв. метров.

По словам заместителя председателя регионального правительства Александра Рольбинова, строительная отрасль остаётся ключевым фактором в реализации нацпроектов. Всего в период 2015—2018 годов в Калининградской области введено 4 234 тыс. кв. метров жилья.