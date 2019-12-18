Брюссель, , 15:17 — REGNUM Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что на трёхсторонних консультациях 19 декабря в Берлине будет достигнуто политическое соглашение о транзите российского газа через Украину. Об этом сообщил 18 декабря журналистам в Брюсселе представитель ЕК.

Он отметил, что Еврокомиссии отвергают спекуляции об итогах переговоров. Однако ожидают конструктивной дискуссии и достижения политического соглашения, которое охватит все параметры будущей сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Еврокомиссии анонсировала консультации в Берлине, посвященные соглашению о продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта. 19 декабря в переговорах будут участвовать представители России, Украины и ЕС.

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