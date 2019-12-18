Киев, , 15:12 — REGNUM Украинское правительство выделило на зарплату шахтеров $13,7 млн. Об этом 18 декабря сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.

«Правительство направило 322,6 млн гривен ($13,7 млн) на выплату зарплаты шахтерам», — написал в своем сообщении Гончарук.

Также в министерстве энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщили, что деньги на выплаты зарплаты шахтерам поступили за счет перераспределения неиспользованных бюджетных ассигнований.

«Это позволит стабилизировать социальное положение в шахтерских коллективах и погасить перед ними задолженность», — заявили в министерстве.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что долги по заработной плате в отношении украинских шахтёров в полном объёме погашены.