Нур-Султан, , 15:06 — REGNUM Национальный банк Казахстана повысил прогноз роста ВВП Казахстана в 2019 году до 4,2%. Об этом говорится в «Обзоре инфляции», опубликованном финансовым регулятором республики.

По данным Нацбанка, в 2020 году ВВП республики вырастет на 3,8%. Отмечается, что прогноз роста экономики в 2019—2020 годах связан с положительным фискальным импульсом в 2020 году и переоценкой валового накопления.

В первой половине 2021 году Национальный банк республики прогнозирует небольшое замедление роста ВВП. Это связано с прогнозируемым снижением темпов роста потребительского спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых 11 месяцев 2019 года ВВП Казахстана вырос на 4,4%. Производство в сфере автомобилестроения выросло на 16,6%, добыче металлических руд — 15,7%, легкой промышленности — 16,6%.

Читайте также: ВВП Казахстана за 11 месяцев вырос на 4,4%