Бишкек, , 15:07 — REGNUM Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

В новом автомобильном центре Asiamotors представлена вся продукция французской марки и тольяттинского завода. Киргизия стала очередным рынком, который осваивает российский автопроизводитель.

Сейчас автомобили компании присутствуют на рынках в Узбекистане, Азербайджане, Белоруссии, Монголии и в Боливии. Кроме того, в ближайшее время планируется открытие двух дилерских центров в Казахстане. При этом европейский авторынок АвтоВАЗ пока покинул из-за новых экологических норм.

Расположен дилерский центр в столице Киргизии городе Бишкек. Автоцентр соответствует всем международным стандартам. Площадь для размещения машин Lada равна 416 квадратным метрам и рассчитана на семь моделей. Также на площадке шоу-рума имеется место для Renault.

В салоне имеется общая зона для работы с покупателями и ремонтная мастерская.

Напомним, в начале декабря глава московского представительства компании АвтоВАЗ Сергей Громак на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации заявил, что в текущем году в автокомпании прогнозируют уровень продаж машин на отметке в 1,75 млн единиц, а в 2020 году, по мнению представителя АвтоВАЗа, будет снижение продаж до 1,7 млн единиц.

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