«Народный контроль» посетил торговые точки Калуги

Калуга, 18 декабря 2019, 15:01 — REGNUM В Калуге в рамках проекта «Единой России» «Народный контроль» 17 декабря прошел рейд общественной комиссии регионального отделения партии, в состав которой вошли депутат Законодательного собрания Калужской области Александр Гречанинов, руководитель РИК партии «Единая Россия», депутат Городской думы Калуги Людмила Сусова, представители калужского центра стандартизации и метрологии Росстандарта, активисты и журналисты.
Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в канун Нового года, когда калужане делают массовые покупки продуктов для праздничного стола, мониторинговая группа отправилась на крупную торговую базу на улице Маршала Жукова, проверив более десятка павильонов с различной продукцией.
Выяснилось, что ни в одной проверенной торговой точке не оказалось весов, прошедших вовремя поверку. Напомним, согласно федеральному закону № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» на всех весах должна располагаться голографическая наклейка государственной поверки или стоять отметка в паспорте весов.
Всем предпринимателям были даны разъяснения и рекомендовано устранить замечания в ближайшее время. Рейды «Народного контроля» продолжатся.