Нижний Новгород, , 15:00 — REGNUM На заседании гордумы Нижнего Новгорода депутаты одобрили внесение изменение в бюджет областного центра на 2019 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе парламента.

Так, согласно изменениям, доходная часть увеличена на 137,9 млн рублей, расходная — на 483,9 млн рублей.

По словам директора департамента финансов Юрия Мочалкина, изменения внесены в связи с необходимостьюпогашения исполнительного листа по иску ООО «Фирст-НН» к «Главному управлению по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (ГлавУКС), являющемуся муниципальным заказчиком строительства ФОК «Приокский».

Общая сумма исполнительного листа составляет 529,6 млн рублей, из которых 183 млн рублей будут погашены за счет средств резервного фонда правительства Нижегородской области, 346 млн рублей — за счет увеличения дефицита городского бюджета.

С учетом изменений доходы Нижнего Новгорода составят 35,013 млрд рублей, расходы — 36,748 млрд рублей. Дефицит — 1,735 млрд рублей или 4,7% от расходной части.

ИА REGNUM напоминает, строительство ФОКа «Приокский» проходило в 2014—2016 годах. Компания ООО «Фирст-НН» — застройщик спорткомплекса — является банкротом. В июле арбитражный суд Нижегородской области постановил взыскать с муниципального заказчика строительства — ГлавУКС долги по контракту в пользу застройщика.