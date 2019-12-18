Нарьян-Мар, , 14:54 — REGNUM Власти Ненецкого автономного округа рассчитывают начать поставку оленины в страны Евросоюза в конце 2020 года.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства, Еврокомиссия дала положительную оценку контроля качества продукции в округе и проинформировала российские власти о том, что она готова к открытию дополнительных регионов страны, включая НАО, для экспорта оленеводческой продукции.

Департамент природных ресурсов, экологии и АПК НАО уже представил в Россельхознадзор информацию, требуемую для включения округа в перечень экспортёров продукции оленеводства. Следующим шагом станет проверка продукции окружных хозяйств Еврокомиссией. По оценкам специалистов департамента природных ресурсов, экологии и АПК, первое сырьё из Ненецкого округа может быть отправлено в страны Евросоюза уже к следующей убойной кампании в конце 2020 года.