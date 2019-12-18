Уфа, , 15:04 — REGNUM Работникам скорой медицинской помощи в Уфе предоставят компенсационные выплаты на приобретение жилья. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Уфимского городского Совета.

По сообщению пресс-службы ведомства, порядок предоставления такой выплаты в целях привлечения молодых специалистов рассмотрели депутаты на 49-м заседании городского Совета.

Согласно документу, выплаты смогут получить граждане России, которые устроились на работу в скорую медицинскую помощь после 1 января 2020 года на полный рабочий день.

Отмечается, что размер субсидии будет составлять 500 тысяч рублей для врачей и 350 тысяч рублей для фельдшеров скорой медицинской помощи.

Выплата будет выплачиваться частями в течение пяти лет работы: на 36-ой, 48-ой и 60-й месяц работы.