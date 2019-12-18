Киев, 18 декабря 2019, 14:59 — REGNUM Украине нужно потратить более $213 млрд за десять лет, чтобы привести свои дороги в нормальное состояние, заявил руководитель сектора «Транспорт и инфраструктура» Офиса эффективного регулирования (BRDO) Владислав Притоманов, сообщило 18 декабря информационное агентство УНИАН.
Он отметил, что на рынке дорожных работ на Украине крайне низкая конкуренция.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что через 3−5 лет между всеми крупными городами страны будут хорошие дороги.
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