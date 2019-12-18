Киев, , 14:59 — REGNUM Украине нужно потратить более $213 млрд за десять лет, чтобы привести свои дороги в нормальное состояние, заявил руководитель сектора «Транспорт и инфраструктура» Офиса эффективного регулирования (BRDO) Владислав Притоманов, сообщило 18 декабря информационное агентство УНИАН.

«По расчётам BRDO, необходимо инвестировать около 5 триллионов гривен в течение 10 лет. Соответственно, Государственный дорожный фонд должен быть увеличен в 10 раз по сравнению с объёмом 2018 года», — рассказал эксперт.

Он отметил, что на рынке дорожных работ на Украине крайне низкая конкуренция.

«Более 50% рынка дорожных работ… занимают лишь пять подрядчиков, один из которых — иностранный. В большинстве областей в тендерах участвуют не более 2−3 компаний, а в Ивано-Франковской, к примеру, более 80% рынка охватывает лишь 1 компания», — сообщил Притоманов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал, что через 3−5 лет между всеми крупными городами страны будут хорошие дороги.

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