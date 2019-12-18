Москва, , 15:10 — REGNUM Закон, направленный на поддержку отрасли виноградарства и виноделия в РФ, Госдума приняла во третьем, итоговом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

Новые нормы создадут правовые условия для возрождения отрасли виноделия и виноградарства в РФ. Так, закон устанавливает, что вином считается винодельческая продукция, в которой содержится от 7,5% до 18% этилового спирта. Если в виносодержащей продукции большее содержание алкоголя (более 22%), то на ее этикетке должно быть указано, что продукция не является вином.

В законе также появится определение «вино России». К нему относится продукция, которая полностью произведена из винограда, который был выращен на территории РФ. На этикетках вина также появится указание полного состава вина, а также указание его производителя. Кроме того, закон также вводит запрет на использование импортного сырья и виноматериалов в процессе производства российского вина.

Такие нормы необходимы для того, чтобы не допускать на рынок фальсифицированную продукцию и не допустить «бодяжничества», отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня 60% потребляемого вина — это импорт. Зачастую, это винопродукты низкого качества. Поэтому, принимая законопроект о виноградарстве и виноделии, мы с вами создаем свою отрасль. Это значит, в том числе, импортозамещение в этом огромном сегменте, это большое количество рабочих мест, это отчисления в бюджет. Для экономики страны это очень важно», — заявил в ходе пленарного заседания Володин.

По его словам, нововведения в первую очередь коснутся южных регионов РФ. Среди них — Краснодарский и Ставропольскиый края, Ростовская область, Крым и Севастополь, а также Дагестана.