Нур-Султан, , 14:47 — REGNUM Объем нетто-продаж (покупка минус продажа) доллара США обменными пунктами в Казахстане в октябре 2019 года составил 182,2 млрд тенге ($473 млн), что на 20,8% больше, чем месяцем ранее. Об этом 18 декабря сообщил аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

По итогам первых десяти месяцев 2019 года «чистые» продажи доллара составили 1,6 трлн тенге ($4,16 млрд), что на 44,2% больше, чем в январе-октябре 2018 года. Среди регионов Казахстана наибольший объем продаж приходится на Алма-Ату — 69 млрд тенге ($179 млн), что на 20,1% больше, чем в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, нетто-продажи доллара США в Казахстане по итогам мая 2019 года составили 189,7 млрд тенге ($500 млн по курсу на 27 июня), что в 5,8 раза больше, чем годом ранее.

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