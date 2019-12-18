Москва, , 14:38 — REGNUM Такое ощущение, что все более важные и насущные проблемы украинский президент Владимир Зеленский уже решил, и теперь осталось только разобраться со статусом Севастополя, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова Зеленского о «специальном статусе» Севастополя.

«А если серьёзно, то очень трудно понять, почему вообще этот вопрос сейчас всплыл. Возможно, Зеленский пытается как-то реабилитироваться в глазах националистов на фоне внесения в Раду проекта закона о статусе Донецка и Луганска.

Это публика увлекающаяся, может и клюнуть, начав радостно обсуждать очередную «перемогу» — вот мол, как мы наказали сепаров.

Так или иначе, подобные заявления вряд ли прибавят ему сторонников в Севастополе и в Крыму в целом», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить российский Севастополь «специального статуса» в украинской конституции.

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