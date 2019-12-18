Москва, 18 декабря 2019, 14:38 — REGNUM Такое ощущение, что все более важные и насущные проблемы украинский президент Владимир Зеленский уже решил, и теперь осталось только разобраться со статусом Севастополя, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова Зеленского о «специальном статусе» Севастополя.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский предложил лишить российский Севастополь «специального статуса» в украинской конституции.
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