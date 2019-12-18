Брюссель, , 14:46 — REGNUM Трёхсторонние консультации о газовом транзите проведут Россия, Евросоюз и Украина 19 декабря в Берлине. Темой переговоров будут параметры будущего соглашения по газу, сообщает 18 декабря пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Берлин выбран местом очередного раунда трёхсторонних консультаций на министерском уровне о долгосрочном транзите российского природного газа через Украину после 2019 года. Переговоры 19 декабря посвящены политическому соглашению о продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта.

Стороны также коснутся арбитражного процесса. В преддверии переговоров пройдёт двусторонняя встреча экс-заместителя главы Еврокомиссии по Энергосоюзу Мароша Шефчовича с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шевчович отметил, что в ЕС с нетерпением ждут очередных консультаций по газу, которые пройдут 19 декабря. Ожидается, что он представит Еврокомиссию на встрече с представителями РФ и Украины.

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