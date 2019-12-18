Ставрополь, , 14:39 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе отмечается резкий рост лесных пожаров. В течение 2019 года их количество в шесть раз превысило показатель прошлого года. Об этом в ходе совещания по вопросам развития лесного хозяйства в округе сообщил полномочный представитель президента РФ в округе Александр Матовников.

В совещании принимал участие замминистра природных ресурсов и экологии России — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко.

Отмечая, значительное ухудшение ситуации с лесными пожарами, Матовников подчеркнул, что увеличилось не только их количество, но и площадь. Так, по его словам, в 2019 году пожары охватили в 10 раз больше территории, чем в прошлом году.

«Это серьезный повод для тревоги», — цитирует Матовникова его пресс-служба.

Полпред призвал ответственных в отрасли и в правительствах субъектов СКФО к повышению контроля в вопросе обеспечения пожарной безопасности в лесах.