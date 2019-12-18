Цхинвал, , 14:44 — REGNUM Ипотечное кредитование скоро будет возможным в Южной Осетии. Об этом 17 декабря рассказал журналистам президент республики Анатолий Бибилов в ходе пресс-конференции, сообщает агентство «Рес».

"В феврале закон будет готов, и после его принятия — уже в следующем году граждане смогут получать ипотечное жилье», — рассказал южноосетинский лидер.

Он также отметил, что банк республики не имеет возможности выдавать ипотеку в классическом варианте. Гражданам будут выделяться не деньги, а жилье, и уже его стоимость будет возвращать заемщик, погашая кредит.

Максимальная ставка по ипотечным кредитам, по словам Бибилова, не будет превышать 6% годовых.