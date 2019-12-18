Берлин, , 14:39 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW запустит электрокроссовер iX3 в производство в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Motor1.

По имеющейся информации, электрический кроссовер BMW iX3 сможет проехать на одном заряде расстояние до 440 км. Такого результата электромобиль сможет добиться благодаря аккумулятору ёмкостью 74 кВт-ч (по европейскому циклу WLTP). Соответственно по рейтингу EPA этот результат будет чуть ниже.

Отмечается, что питание авто будет осуществляться системой электропривода eDrive пятого поколения BMW. Также известно, что в начале появится версия BMW iX3 с системой заднего привода.

Мощность электрического мотора кроссовера составит 286 «лошадей» и 400 Нм крутящего момента.

Напомним, компания BMW прекратила продажи и изготовление некоторых мощных моделей M-серии. Причиной остановки производства является неправильная установка жгута проводов трансмиссии. Это может привести к повреждению некоторых компонентов трансмиссии и к самопроизвольному переключению коробки передач в нейтральное положение.

Читайте также: Тюнеры увеличили мощность у хэтчбека BMW 1-Series