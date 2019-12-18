Брянск, , 14:39 — REGNUM По итогам «Национального рейтинга прозрачности закупок» за 2019 год сертификат «Высокая прозрачность» получила Брянская область, сообщает пресс-служба правительства региона. Документ присвоен в номинациях «Государственные заказчики регионального уровня» и «Государственные заказчики муниципального уровня».

Сравнительный анализ специалисты проводят по 40 критериям: используют данные и показатели, характеризующие конкуренцию при проведении закупок, степень их результативности и экономическую эффективность. Эксперты также обращают внимание на поддержку среднего и малого предпринимательства, использование современных цифровых инструментов при закупочных процессах в регионах. На основе этих данных регион получил сертификат «Высокая прозрачность».

Итоги рейтинга подвели в Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Оценивает субъекты независимый негосударственный исследовательский аналитический центр с 2006 года.