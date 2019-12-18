Красноярск, , 14:30 — REGNUM Центр цифрового земледелия и центр элитного семеноводства создадут в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Эту информацию губернатор края Александр Усс озвучил 18 декабря на губернаторском совете.

По словам Усса, современные образовательные центры в крае создаются, чтобы качественно изменить уровень подготовки кадров для отрасли. Платформой для центра цифрового земледелия станет Уярский сельскохозяйственный техникум. Центр элитного семеноводства создадут на базе Шушенского сельскохозяйственного колледжа.

На создание центров в краевом бюджете на 2020 год предусмотрено порядка 156 млн рублей. В новых учреждениях будут учить работать по передовым технологиям и на современном оборудовании.

Также необходимо прорабатывать вопрос по созданию аналогичных образовательных центров в Красноярске и Назарове, подчеркнул Усс.

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