Киев, , 14:26 — REGNUM Компания «Оператор ГТС Украины» и румынский оператор TRANSGAZ подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии согласно европейским правилам.

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании сегодня, 18 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, соглашение начинает действовать 1 января 2020 года.

Украинская сторона подчеркивает, что на практике достигнутая договоренность означает, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать газ по новому маршруту поставки — из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию на Украину и дальше — в Молдавию.

Отмечается, что пропускная способность по маршруту Украина — Румыния составляет 17,8 млн кубометров топлива в сутки, в обратном направлении — 15,8 млн кубометров в сутки.

«Это решение является историческим и очень важным, поскольку позволяет создать дополнительный маршрут для импорта газа в Украину, в первую очередь для обеспечения газом потребителей Молдовы и приграничных потребителей Украины в Одесской области», — заявил журналистам генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

ИА REGNUM напоминает, что еще в августе этого года в Киеве заявляли — ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии 1,5 млрд кубометров газа в год, причем независимо от объема транзита российского газа по территории Украины. С лета стороны занимались согласованием технических моментов.