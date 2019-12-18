Ташкент, , 14:26 — REGNUM В 2020 году в Узбекистане планируют создать рисоводческие кластеры, сообщает 18 декабря издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление правительства республики.

Документ накладывает на рисоводческие кластеры некоторые обязательства. В частности, организаторам кластера придется обеспечить эффективное использование средств, принимать меры по повышению урожайности на уровне не менее 70 центнеров с 1 га поливной площади, а также обеспечить количество, качество риса и сроки поставки в соответствии с договором.

Кроме того, в Узбекистане создается ассоциация «Узбекшоличилик» («Узбекрисоводство»), в задачи которого входит обеспечение производства риса, принятие мер по увеличению объема производства, изучение передового зарубежного опыта и другие направления.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года через хлопковые кластеры в Узбекистане было собрано 70% всего урожая этой культуры. На площади около 700 тыс. га было собрано 2 млн тонн хлопка.

Читайте также: Хлопковые кластеры в Узбекистане собрали 70% всего хлопка в стране