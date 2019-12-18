Москва, , 14:20 — REGNUM 18 декабря группа компаний «Россети» ввела в эксплуатацию одновременно несколько энергообъектов, которые обеспечат необходимый запас трансформаторной мощности и сыграют ключевую роль для повышения надежности электроснабжения потребителей в Иркутской и Тюменской областях, а также в других регионах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Глава ГК «Россети» Павел Ливинский принял участие в дистанционном пуске первых в Иркутской области собственных питающих центров группы — подстанций 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ Сухой Лог». Одновременно с этим в Тюмени состоялось открытие двух новых подстанций класса напряжения 110 кВ «Причал» и «Молодежная». Все введенные в эксплуатацию подстанции и линии электропередачи были построены с применением отечественного оборудования и программных комплексов практически на 100%.

«Открытые сегодня энергообъекты стали еще одним важным шагом группы «Россети» на пути реализации концепции «Цифровая трансформация 2030». Наши потребители — как промышленные, так и бытовые — в ближайшее время ощутят значительные улучшения качества и доступности услуг по передаче электроэнергии. В дополнение к этому мы создали необходимые инфраструктурные условия для строительства массивного жилого фонда, а также развития крупных промышленных проектов и производств, что, без сомнения, позитивно скажется на улучшении качества жизни россиян и придаст импульс созданию новых рабочих мест», — отметил Павел Ливинский.

Как отмечают в компании, запуск в работу объектов компании «Россети ФСК ЕЭС» стал финальным этапом создания Пеледуйского энергокольца, проходящего через Иркутскую область, Забайкальский край, Республики Саха (Якутия) и Бурятия. В результате его запуска в эксплуатацию устраняется дефицит мощности на северо-востоке Иркутской области, создаются дополнительные связи западного энергорайона Республики Саха (Якутия) с Единой энергосистемой России, обеспечивается надежное электроснабжение крупных промышленных потребителей, среди которых трубопроводная система «Восточная Сибирь — Тихий океан», Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, нефтехимические, газо‑ и золотодобывающие предприятия страны.