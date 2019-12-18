Киев, 18 декабря 2019, 14:28 — REGNUM Оператор Газотранспортной системы Украины и румынский оператор TRANSGAZ заключили соглашение о взаимодействии, сообщила 18 декабря пресс-служба НАК «Нафтогаз».
В пресс-службе отметили, что соглашение не только открывает новые возможности перед украинскими газовыми трейдерами, но и гарантирует доступ Молдавии к южноевропейским газовым рынкам. Таким образом, Молдавия не пострадает, даже если Украина не заключит договор с Газпромом, и транзит российского газа через её территорию будет прекращён.
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года. Договор предусматривает возможность забора газа Молдавией из разных точек.
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