Киев, , 14:28 — REGNUM Оператор Газотранспортной системы Украины и румынский оператор TRANSGAZ заключили соглашение о взаимодействии, сообщила 18 декабря пресс-служба НАК «Нафтогаз».

"Это означает, что с нового года поставщики могут свободно транспортировать газ из Южной Европы и Турции через Болгарию и Румынию (в реверсном режиме) на Украину и далее в Молдавию», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение не только открывает новые возможности перед украинскими газовыми трейдерами, но и гарантирует доступ Молдавии к южноевропейским газовым рынкам. Таким образом, Молдавия не пострадает, даже если Украина не заключит договор с Газпромом, и транзит российского газа через её территорию будет прекращён.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года. Договор предусматривает возможность забора газа Молдавией из разных точек.

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