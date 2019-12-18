Москва, , 14:16 — REGNUM В Федеральной службе судебных приставов РФ объяснили гражданам, как узнать про свои неоплаченные долги и улететь без проблем в новогодние каникулы за границу, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В ФССП предупредили, что информация о наличии временного ограничения на выезд из России не подлежит опубликованию. Соответственно, нет сервисов, позволяющих в режиме онлайн получить такую информацию.

Таким образом выезжающий за границу гражданин должен заблаговременно проверить наличие своих долгов на официальном сайте ФССП. Погасить долг можно через различные электронные платежные системы, в том числе, с мобильного телефона.

В ФСПП отметили, что для снятия ограничения на выезд должника из России требуется определенное время. Ограничение на выезд снимается не позднее дня, следующего за днем размещения в ГИС информации об уплате долга.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральной службе судебных приставов РФ уточнили точное количество должников, на которых наложен запрет на выезд за границу.

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