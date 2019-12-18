Барнаул, , 07:06 — REGNUM В конце ноября Сибирская генерирующая компания (СГК) организовала уже ставший традиционным Единый день контроля качества теплоснабжения для жителей городов присутствия. Как сообщает управление по внешним связям алтайского филиала СГК, в Барнауле на вопросы горожан в прямой линии на вопросы горожан отвечал директор местного теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс. Специалисты СГК проверили все адреса, по которым поступили жалобы.

Раньше такое общение проходило на базе традиционных СМИ, но в этом году представители компании отвечали на вопросы в прямом эфире популярных пабликов в социальных сетях. Всего за время эфира успели ответить на 14 вопросов.

Большая часть вопросов в разгар отопительного сезона была связана с температурой в квартирах, слишком жарко или наоборот, холодно. Чаще всего проблема кроется в регулировке системы теплоснабжения внутри дома, и ее решение находится в ведении управляющей компании. Несмотря на это, руководители записали все адреса, откуда поступали жалобы, и отправили туда тепловую инспекцию. Ее специалисты осмотрели показания на внутридомовом оборудовании и помогли управляющим компаниям устранить причины «недотопа» или «перетопа».

Также популярный у барнаульцев вопрос: «Почему по утрам приходится много сливать воды, чтобы пошла горячая?».

В Барнауле в районах старой застройки многие трубопроводы с горячей водой тупиковые, на них нет постоянной циркуляции. Если ночью никто водой не пользуется, то она остывает в трубе, и утром ее приходиться сливать. Чтобы решить проблему, нужно все такие дома закольцевать на линии рециркуляции — контура горячей воды, который под действием насоса постоянно гоняет воду и не дает ей остывать. Такие проекты требуют больших вложений и сейчас находятся в разработке. Кроме прокладки самих трубопроводов циркуляции необходимо установить специальное насосное оборудование, дополнительную запорную арматуру, защиту и электроснабжение.

Следующий день контроля СГК планирует провести в феврале 2020 года и готова расширить число городов, где ее представители выйдут в прямой эфир и пообщаются с подписчиками самых популярных городских пабликов.