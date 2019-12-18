Вашингтон, , 14:12 — REGNUM Россия в большей степени, чем все другие страны, привлекает в свою экономику «фантомные» иностранные инвестиции. Это деньги от зарубежных компаний-пустышек, значительная доля которых — российская, говорится в исследовании Международного валютного фонда (МВФ).

Исследование провели датские экономисты Нильс Йоханессен и Янник Дамгаард и Томас Элькьяер из МВФ. По их оценкам, в России доля иностранных инвестиций, проходящих через номинальные компании за рубежом, максимальна — 57,9%. В среднем показатель составляет 40%.

Так, к концу 2017 года Россия, по данным ЦБ РФ, накопила $441,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Из них около $255 млрд прошли через компании в специальных юрисдикциях, таких как Люксембург, Нидерланды или Ирландия. При этом реальный инвестор находился в другой стране.

Около $102 млрд, или 23,2% от общих иностранных инвестиций в Россию, составили средства российских инвесторов, проведённые через другие страны, говорится в исследовании МВФ. В организации предположили, что инвестиции осуществляются таким образом для оптимизации налогов.