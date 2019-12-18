Москва, , 13:57 — REGNUM Вообще в России ответственность за производство и продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки уже предусмотрены Статьёй 15.12 КоАП РФ (№ 195-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 02.12.2019)), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение о наказании за несоответствие ГОСТам.

«Но оговоренные в данной статье наказания за нарушения для многих производителей могут показаться не слишком существенными. Так, самое строгое наказание по данной статье предусмотрено её пунктом 4: «Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ» предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от 4−5 тыс. рублей, юрлиц — 200−300 тыс. рублей.

По менее «существенным» пунктам данной статьи, касающимся иных видов товаров и продукции, наказания куда более мягкие, что и позволяет некоторым недобросовестным производителям и реализаторам наплевательски подходить к исполнению законов.

Впрочем, и сейчас, если производитель будет выдавать не соответствующий ГОСТу товар за сделанный по национальному стандарту, то его можно привлечь к ответственности по совершенно другой статье — «за обман потребителей». То есть если покупатель был обманут в части потребительских свойств или качестве товара, то нынешняя редакция КоАПа подразумевает штраф до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Но механизмы привлечения к ответственности по статье «Обман потребителей» более сложен и требует иной доказательной базы. В случае же с маркировкой все достаточно просто — её отсутствие или подделка, как предполагается, будут автоматически означать привлечение к ответственности со штрафом до 800 тыс. рублей.

Действия чиновников, безусловно, понять можно — авторитет ГОСТов в стране пока еще находится на достаточно высоком уровне, и его девальвация может привести к правовому нигилизму в данной сфере.

Так что попытка законодательно защитить национальные стандарты за счет увеличения меры ответственности за их нарушение или умышленную подделку должны обеспечить потребителю предоставление гарантированно качественной продукции и услуг», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предложено увеличить штрафы за недостоверную информацию о соответствии продукции ГОСТу.

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