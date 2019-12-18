Вашингтон, , 13:41 — REGNUM Дилеры компании Mini (принадлежит BMW) в США начали принимать заказы на электрокар Cooper SE. Об этом 18 декабря сообщается на сайте Green Car Congress.

MINI Cooper SE 2020 года появится в американских выставочных залах в начале марта 2020 года с рекомендованной розничной ценой для начальной версии в размере 29 900 долларов. Дополнительная плата за доставку и обслуживание составит 850 долларов.

Оформить заказ на MINI Cooper SE американские автолюбители могут уже сейчас, однако первые товарные электрокары доберутся до покупателей только в марте 2020 года.

Базовая комплектация Cooper SE Signature будет оснащена фарами на светодиодах, 16-дюймовыми дисками из легкого сплава, датчиками дождя, мультирулём, сиденьями с электроподогревом и обивкой из экокожи.

Кроме того, автопроизводители оснастили модель виртуальной приборной панелью, мультимедийным комплексом с 6,5-дюймовым экраном, который поддерживает GPS-навигацию и Apple CarPlay, а также двухзонный климат-контроль.

Стоит отметить, что подзарядить электромобиль можно с помощью домашнего зарядного устройства. Длительность такой зарядки составит четыре часа. При «быстрой» зарядке восполнить энергию до 80% можно за 40 минут.

Ранее глава компании Mini Бернд Кёрбер заявил, что двигатели внутреннего сгорания будут оставаться в линейке моторов бренда как минимум ещё десять лет. И лишь после 2030 года будет возможен полный переход Mini на электротягу.

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