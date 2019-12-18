Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM В Свердловской области не удалось вывезти более 1 тысячи кубометром леса в Узбекистан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Таможенникам вместе с коллегами из свердловского управления ФСБ удалось выявить канал нелегальной поставки леса из региона в среднеазиатскую республику. Лес был незаконно вырублен на территории Первоуральска.

Было выявлено, что предприниматель — гражданин Узбекистана — предоставлял недостоверные данные в декларации на товары, в частности, фиктивный договор купли-продажи.

Таможня возбудила два уголовных дела по ст.226.1 УК РФ. Теперь иностранцу грозит до семи лет лишения свободы за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, материалы дела уже переданы в Уральское следственное управление на транспорте для расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали партию старых мобильных телефонов. Их планировали доставить в Таджикистан.

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