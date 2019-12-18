Сеул, , 13:33 — REGNUM Руководство южнокорейской авиакомпании Jeju Air приняло решение о приобретении бюджетной авиакомпании Eastar Jet. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей авиакомпании.

По их словам, 18 декабря состоялось подписание меморандума о взаимопонимании, в рамках которого Jeju Air приобретёт 51,17% акций за 69,5 млрд вон (~$59,49 млн).

Известно, что после приобретения контрольного пакета акций бюджетной авиакомпании Eastar Jet Jeju Air укрепит свои позиции на рынке бюджетных авиаперевозок.

Eastar Jet — пятая по величине бюджетная авиакомпания Южной Кореи, осуществляющая перелеты по 4 внутренним и 35 международным маршрутам.

Отмечается, что основными причинами продажи компании являются снижение прибыли из-за высокой конкуренции, падение спроса на перелеты до Японии и вывод из эксплуатации Boeing B737 MAX.