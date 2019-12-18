Барнаул, , 12:51 — REGNUM В Алтайском крае не прекращаются процессы оптимизации здравоохранения. Вслед за закрытием родильных отделений в районных больницах с переводом рожениц в краевое учреждение — перинатальный центр ДАР (Дети. Алтай. Россия), расположенный в Барнауле, краевые власти известили об объединении двух барнаульских больниц. Как сообщает ГТРК Алтай со ссылкой на регионального министра здравоохранения Дмитрия Попова, изменения коснутся городских больниц №11 и №12.

На базе этих медицинских учреждений планируют открыть больницу скорой помощи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Алтайском крае со скандалом закрыли единственное родильное отделение в Новоалтайске. Это учреждение являлось межрайонным и обслуживало 250 тысяч населения. Бывший главврач заявлял, что его закрыли под нажимом регионального правительства. В конце октября о невыносимых условиях работы заявили врачи Ключевской районной больницы. В открытом письме, направленном в адрес губернатора и руководства краевого минздрава, они жаловались не только на острую нехватку кадров, но и несправедливое распределение оплаты труда.

В начале ноября 2019 года примерно о том же самом заявил коллектив Топчихинской ЦРБ. Особенностью нового обращения стало то, что его написал коллектив КГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер Рубцовск»: медики получили известие о закрытии стационарного отделения для взрослых и переводе пациентов в Лебяжинского туберкулезную больницу, расположенную за 50 километрах от города.

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