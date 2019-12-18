Стокгольм, , 12:47 — REGNUM Шведская автокомпания Volvo отзывает 144 937 автомобилей из-за открывающихся на ходу дверей. Об этом 18 декабря сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Неисправность была обнаружена в системе закрытия дверей автомобилей. Дело в том, что при длительной эксплуатации автомобиля в экстремально жарком климате, защелка может ослабнуть или сломаться, при этом сигнал о неисправности на приборную панель водителя может и не поступить. Это может привести к открытию дверей авто во время движения.

Под отзыв попали модели, произведённые в период с 2011 года по 2017 год. Среди них: S60L, S60, S60 Cross Country, V60 и V60 Cross Country.

Инженеры шведской компании уже перепроектировали дверные защелки. Сообщается, что автопроизводитель бесплатно починит возникшую неисправность.

Рассылать уведомления автовладельцам об отзыве компания начнет в январе следующего года.

Напомним, компания Volvo Car Russia в ноябре текущего года увеличила объём продаж своих авто в РФ на 6% по сравнению с ноябрём прошлого года, до 959 единиц.

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