Рубцовск, Алтайский край, , 12:35 — REGNUM В Алтайском крае изъяли крупную партию нефрита, который контрабандисты пытались сбыть в Китае. Как сообщает ГТРК Алтай, около 20 тонн полудрагоценного минерала остановили на пропускном пункте «Веселоярск» в Рубцовском районе.

Таможенники заранее знали, что нефрит добыт черными копателями в Бурятии. Вывоз осуществлялся через Казахстан и Киргизию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Тункинском районе Бурятии недавно завершился процесс над тремя жителями Иркутской области, которых обвиняли в хищении нефрита. Они вывезли со складов почти 2,4 тонны ценного камня, причинив материальный ущерб на 3,6 млн рублей.

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