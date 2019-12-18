Сеул, , 12:33 — REGNUM В октябре 2019 года новое поколение компактного кроссовера Hyundai Creta/ix25 продавалось хуже, чем предыдущая версия авто за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Китайская ассоциация автопроизводителей (СААМ).

По информации представителей ассоциации, в октябре текущего года автолюбители приобрели 4,6 тыс. экземпляров компакт-кросса. Это ниже уровня 2018 года на 35%. Такой провальный результат продаж модели объясняется её неоднозначным экстерьером, плохим маркетингом и завышенной стоимостью. При этом у главных конкурентов новинки цены на аналогичные по уровню модели гораздо дешевле.

Вышедший в конце сентября компактный кроссовер Hyundai Creta/ix25 нового поколения приводит в движение 115-сильный «атмосферник» мощностью 115 л. с. объёмом 1,5 л. Движок агрегатируется с 6-скоростной механической коробкой передач или вариатором CVT.

Напомним, к 2025 году автокомпания Hyundai планирует занять 5% мирового авторынка. К этому же сроку бренд намерен стать лидером в области электрификации с уровнем ежегодных продаж в 670 тыс. электрокаров.

Читайте также: Названы сроки старта продаж кроссовера Hyundai Palisade в России