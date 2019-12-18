Киев, , 12:22 — REGNUM Согласование секретариатом Энергетического сообщества сертификации ООО «Оператор ГТС Украины» является «очень важным для Киева решением», заявил 18 декабря украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Это решение подтверждает, отметил Гончарук, что анбандлинг «Нафтогаза» осуществляется в соответствии с европейскими правилам, передает корреспондент ИА REGNUM.

Премьер подтвердил, что теперь ожидается старт работы нового оператора ГТС — уже в январе 2020 г.

17 декабря секретариат Энергетического сообщества ЕС одобрил выдачу сертификации оператору газотранспортной системы Украины. Согласно этому решению, Украина получит независимого оператора ГТС, который станет контрагентом в будущих транзитных контрактах.