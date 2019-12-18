Москва, , 12:22 — REGNUM Средневзвешенные цены на новые легковушки в России за пять лет выросли на 54%. Об этом 18 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Эксперты отмечают, что если пять лет назад средневзвешенная стоимость машины составляла 1 001 600 рублей, то по итогам января — ноября текущего года этот показатель увеличился до 1 539 100 рублей.

Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что основной причиной роста цен на легковые машины за этот период является девальвация рубля по отношению к основными мировым валютам. Несмотря на то, что девальвация произошла в 2014—2015 годах, а цены на машины только сейчас компенсировали ее.

Целиков также отметил, что на увеличение стоимости автомобилей повлияли инфляция, рост налога на добавленную стоимость, повышение утилизационного сбора и модернизация модельных линеек автокомпаний. По мнению эксперта, в 2020 году может произойти дальнейший рост стоимости новых машин на уровне 5—7%.

Ранее немецкий автопроизводитель BMW Group Россия заявил о том, что собирается поднять стоимость почти на все свои машины с 1 января 2020 года. Цены в среднем вырастут на 2%.

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