Москва, , 11:42 — REGNUM В Госдуме считают, что санкции США против «Северного потока-2» запоздали, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.

«Принятые американским Сенатом санкции против «Северного потока-2» не остановят реализацию проекта, они явно запоздали. Европейские партнеры неоднократно отвечали Вашингтону, что энергетическая безопасность Европы — дело стран Европы, а не США», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

По его мнению, экономический шантаж США по отношению к компаниям, участвующим в «Северном потоке-2», не усилит позиции США на энергетическом рынке Европы.

«Европейские страны, участвующие в проекте, понимают выгоду от прямых и надежных поставок российского энергоресурса, несмотря на давление Вашингтона», — подчеркнул парламентарий.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода «Северный поток-2».