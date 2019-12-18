Улан-Удэ, , 11:34 — REGNUM С января следующего года открывается субсидируемый маршрут по линии Красноярск — Таксимо — Красноярск. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии со ссылкой на приказ Федерального агентства воздушного транспорта от 13 ноября 2019 года.

Напомним, посёлок Таксимо является центром Муйского района республики.

«Авиакомпания «КрасАвиа» начинает полеты с 28 января 2020 года и будет выполнять 1 рейс в неделю в течении января — апреля 2020 года (16 парных рейсов)», — рассказали в минтрансе.

Летать на маршруте будут Ан-24 по вторникам с отправлением из Красноярска в 08:30 и прилетом в Таксимо в 13:50. Обратный рейс вылетает из Таксимо в 14:35. Стоимость субсидированного билета в одну сторону начинается от 4 тыс. рублей.

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