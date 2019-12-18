Москва, 18 декабря 2019, 11:32 — REGNUM В России более четверти века пытались построить фондовый рынок, но так ничего и не построили, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что в России «металлурги, нефтяники, удобренщики зарабатывают очень хороший денежный поток», но финансовый рынок не работает, и нет перетока средств между секторами.
Кроме того, Делягин отметил, что Орешкин, вероятно, забыл сказать о том, что главное условие привлечения инвестиций — это поведение государства: если государство осуществляет инвестиции — строит мосты, дороги, заводы, то вслед за государством идёт сначала национальный инвестор, а после и иностранный.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в Совете Федерации, Орешкин заявил, что распределение частных капиталовложений в российской экономике крайне затруднено. По его словам, «у нас металлурги, нефтяники, удобренщики зарабатывают очень хороший денежный поток, а инвестиции требуют в ряде других секторов. Не работает финансовый рынок, не работает переток средств между этими секторами».
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