Москва, , 11:32 — REGNUM В России более четверти века пытались построить фондовый рынок, но так ничего и не построили, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что в России «металлурги, нефтяники, удобренщики зарабатывают очень хороший денежный поток», но финансовый рынок не работает, и нет перетока средств между секторами.

«Есть сомнения в том, что человек, занимающий пост министра, владеет русским языком, — сказал Делягин. — Не только потому, что он сказал «удобренщики», а потому что он сказал «зарабатывать финансовый поток». Но финансовый поток нельзя зарабатывать. Можно зарабатывать доход, можно зарабатывать прибыль. Финансовый поток можно организовывать и обеспечивать. В России больше четверти века создают фондовый рынок именно для перетока из одних отраслей в другие. И сейчас мы наблюдаем фактически признание банкротства всей либеральной политики. Четверть века строили фондовый рынок и ничего не построили. При этом даже не собираются исправлять ошибки. Просто констатируют то, что ничего не получилось, и меланхолично продолжают делать всё то же самое дальше. Это блокирует любые инвестиции».

Кроме того, Делягин отметил, что Орешкин, вероятно, забыл сказать о том, что главное условие привлечения инвестиций — это поведение государства: если государство осуществляет инвестиции — строит мосты, дороги, заводы, то вслед за государством идёт сначала национальный инвестор, а после и иностранный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая в Совете Федерации, Орешкин заявил, что распределение частных капиталовложений в российской экономике крайне затруднено. По его словам, «у нас металлурги, нефтяники, удобренщики зарабатывают очень хороший денежный поток, а инвестиции требуют в ряде других секторов. Не работает финансовый рынок, не работает переток средств между этими секторами».

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