Рим, , 11:34 — REGNUM Французская компания PSA Groupe и итальянский автопроизводитель Fiat Chrysler достигли соглашения о слиянии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба французского автоконцерна.

«Fiat Chrysler и Groupe PSA сегодня подписали соглашение по слиянию их бизнесов для того, чтобы создать четвёртый по объему производства и третий по обороту автоконцерн в мире», — говорится в сообщении автопроизводителя.

В PSA Groupe отмечают, что слияние компаний займет от 12 до 15 месяцев. При этом по приблизительным расчётам общий доход объединённых компаний составит около 170 млрд евро в год, а совокупные годовые продажи достигнут 8,7 млн машин.

Напомним, в первом полугодии текущего года реализация машин группы PSA (владелец марок Peugeot, Citroen, DS и Opel) упала на 13%.

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