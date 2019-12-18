Чебоксары, , 11:27 — REGNUM В Арбитражном суде Чувашии зарегистрирован новый иск к обществу «Юсар+», которое ранее выступало поставщиком оборудования для центра ядерной медицины, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда. Данный медцентр власти планировали запустить ещё год назад.

Исковое заявление поступило от автономного учреждения «Республиканский клинический онкологический диспансер». Ответчиком является общество «Юсар+» (г. Москва). Заявитель требует признать «объект самовольной постройкой». Другие детали дела пока неизвестны.

Суд принял заявление в производство. В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены минздрав и минюст Чувашии, а также компания «ОтделСтрой». Предварительное судебное заседание назначено на 21 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года Арбитражный суд Чувашии вынес решение по иску республиканского онкодиспансера, определив взыскать более 153 млн рублей с компании «Юсар+». Речь идёт о строительстве «Центра ядерной медицины» в Чувашии, который планировали ввести в ноябре 2018 года, но этого не сделано до сих пор. За счёт республиканских средств должны были поставить медицинский комплекс в модульномисполнении. Поставленное оборудование не было принято заказчиком, поскольку не прошло в установленном порядке государственную регистрацию.

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