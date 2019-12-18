Казань, , 11:24 — REGNUM Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» в рамках дела о банкротстве «Татфондбанка» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности по большей части долга бывших топ-менеджеров банка. Фигурантами заявления выступают бывший председатель правления Роберт Мусин и ещё десять контролировавших должника лиц. Сумма претензий превышает 141,39 млрд рублей, заявление пока не рассмотрено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление подано 16 декабря 2019 года. Основанием стало то, что, по мнению управляющего, ответчики совершали «действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные, приобретению неликвидных ценных бумаг, передаче ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключению договоров доверительного управления в интересах связанной с банком компании, снятию надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности». Таким образом, они не предприняли никаких мер по предупреждению банкротства банка, в итоге произошло критичное ухудшение финансового состояния.

Напомним, некогда крупнейший банк Татарии, где доля республики превышала 40%, начал испытывать финансовые трудности ещё в ноябре 2016 года. В середине декабря того же года в ТФБ ввели временную администрацию. Уже в марте 2017 года банк остался без лицензии, а в апреле стал банкротом. Помимо этого, идёт расследование дела о хищении, мошенничестве в банке. По ряду эпизодов уголовных дел фигурантом выступает бывший глава правления, депутат прошлого созыва, а сегодня — банкрот, как физлицо, Роберт Мусин. На сегодня по ряду эпизодов дела, возбуждённого именно в отношении Мусина, начаты судебные заседания.

В ТФБ же идёт формирование конкурсной массы. На начало ноября 2019 года у банка имелось свыше 18 тыс. кредиторов с суммой претензий более 168,3 млрд рублей.